Росіяни в Запорізькій області посилять контроль за інтернетом. Федоров розповів деталі

За його словами, росіяни планують надавати жителям в окупації доступ до глобальної мережі тільки за наявності російського паспорта.

"За необхідності чергової оплати за інтернет-послуги вимагають від людей переукладення договору з провайдером тільки за наявності "вовчого квитка", - сказав мер.

Також Федоров заявив, що у РФ зареєстрували законопроєкт, який дає змогу окупантам притягувати людей на захоплених територіях до адміністративної відповідальності за "неугодні" лайки, коментарі та пости в інтернеті незалежно від терміну їхньої давності.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.

Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

Також в окупованому Мелітополі загарбники розпочали навчати українських дітей "російській ідентичності".