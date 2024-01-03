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Россияне в Запорожской области усилят контроль за интернетом. Федоров рассказал детали

Архивное фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)Архивное фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты будут усиливать контроль над людьми в интернете на части захваченной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По его словам, россияне планируют предоставлять жителям в оккупации доступ к глобальной сети только при наличии российского паспорта. 

"При необходимости очередной оплаты за интернет-услуги требуют от людей перезаключения договора с провайдером только при наличии "волчьего билета", - сказал мэр.

Также Федоров заявил, что в РФ зарегистрировали законопроект, который позволяет оккупантам привлекать людей на захваченных территориях к административной ответственности за "неугодные" лайки, комментарии и посты в интернете независимо от срока их давности.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года. В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "бавону" в городе и "минусуют" коллаборантов.

Недавно партизаны провели новую спецоперацию в Мелитополе, во время которой были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.

Также в оккупированном Мелитополе захватчики начали обучать украинских детей "российской идентичности".

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