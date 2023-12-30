ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Мелітополі РФ почала навчати українських дітей "російській ідентичності"

Субота 30 грудня 2023 16:52
UA EN RU
В окупованому Мелітополі РФ почала навчати українських дітей "російській ідентичності" Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі РФ почала навчати українських дітей  "російській ідентичності" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В окупованому Мелітополі росіяни розпочали навчати українських дітей "російській ідентичості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Як пише ЦС, повна назва пропагандистського заходу "Сто дат Російської ідентичності". На цих лекціях окупанти примусово заганяють українських дітей з усього міста.

Відповідальними за промивання мізків дітям є "Федеральне агентство у справах національностей" - спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.

"Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, який працює на Владіміра Путіна з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління", - пише ЦНС.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.

Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь діти окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес