В окупованому Мелітополі РФ почала навчати українських дітей "російській ідентичності"
В окупованому Мелітополі росіяни розпочали навчати українських дітей "російській ідентичості".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.
Як пише ЦС, повна назва пропагандистського заходу "Сто дат Російської ідентичності". На цих лекціях окупанти примусово заганяють українських дітей з усього міста.
Відповідальними за промивання мізків дітям є "Федеральне агентство у справах національностей" - спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.
"Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, який працює на Владіміра Путіна з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління", - пише ЦНС.
Ситуація у Мелітополі
Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.
Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.
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