ua en ru
Сб, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мелітополі партизани провели нову спецоперацію: знищили окупантів і техніку

Мелітополь, Субота 02 грудня 2023 12:25
UA EN RU
У Мелітополі партизани провели нову спецоперацію: знищили окупантів і техніку Фото: у Мелітополі партизани провели нову спецоперацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Партизани провели спецоперацію в окупованому Мелітополі. Були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Telegram.

Рух опору організував атаку в обідній час 1 грудня на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де окупанти полюбляли зупинятися "на перекур".

"Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику - військова техніка виведена з ладу", - йдеться у повідомленні.

ГУР зазначає, що російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки, бо боїться кремлівських спецслужб.

У Мелітополі партизани провели нову спецоперацію: знищили окупантів і техніку

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві жителі, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Крім того, ГУР та партизани продовжують проводити на окупованих територіях спецоперації проти російських загарбників. Так, наприкінці листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь ГУР Главное управление разведки Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Вночі РФ атакувала Україну ракетами і дронами: ППО збила понад 10 повітряних цілей
Вночі РФ атакувала Україну ракетами і дронами: ППО збила понад 10 повітряних цілей
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно