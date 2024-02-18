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Росіяни залучають школярів до збирання дронів, - ЦНС

Росія, Неділя 18 лютого 2024 16:34
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Росіяни залучають школярів до збирання дронів, - ЦНС Фото: росіяни залучають школярів до збирання дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вирішила залучити дітей до збирання дронів. Безпілотники будуть збирати в школі на уроках праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацією від наших достовірних джерел, російські школи отримають кошти на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації безпілотних авіаційних систем", - повідомили в ЦНС.

Центр наголосив, що усі причетні до насилля над свідомістю дітей будуть притягнуті до відповідальності та покарані згідно з українським законодавством.

Українські діти в окупації

Нагадаємо також, що ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

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