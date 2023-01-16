Росіяни закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, - Гайдай

Російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані трохи далі", - йдеться у заяві.
Гайдай додав, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження. Самі ж окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.
"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник області.
Гайдай зауважив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.
Нагадаємо, що українські військові продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна. Вони також не дозволяють окупантам відновити втрачені позиції.
Українські військові продовжують тримати оборону у селищі Білогорівка (Луганська область), але його як населеного пункту вже не існує.
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