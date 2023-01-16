Россияне закрывают города Луганской области на въезд и выезд, - Гайдай

Российские оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Колаборанты сбегают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные чуть дальше", - говорится в заявлении.
Гайдай добавил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение. Сами же оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.
"ВСУ продвигаются в сторону Кременной и Сватового. У наших военных есть успех и они его стабильно развивают", - добавил глава области.
Гайдай отметил, что дома в окрестных населенных пунктах, несколько недель назад массово заполнивших российские военные, опустели, потому что всех отправили на фронт. Сейчас туда заселяют новых боевиков.
Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово – Кременная. Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.
Украинские военные продолжают держать оборону в поселке Белогоровка (Луганская область), но как населенного пункта его уже не существует.
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