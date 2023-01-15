ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни гинуть, техніка знищується, - Гайдай про ситуацію у Луганській області

Новость на русском →
Луганськ, Неділя 15 січня 2023 17:04
Росіяни гинуть, техніка знищується, - Гайдай про ситуацію у Луганській області Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна. Вони також не дозволяють окупантам відновити втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, росіяни блокують виїзд і в’їзд в окупованих містах. Це стосується Лисичанська та Рубіжного.

"Мужні українські захисники, заради просування , розміновують території від протипіхотних мін власними танками", - написав Гайдай.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили 14 січня, що за Соледар продовжуються важкі бої.

Нагадаємо також, що українські військові завдають суттєвих втрат ворогові в Херсонській області та атакували позиції ЗРК російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ
NEWS
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам