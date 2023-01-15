Росіяни гинуть, техніка знищується, - Гайдай про ситуацію у Луганській області

Українські військові продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна. Вони також не дозволяють окупантам відновити втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, росіяни блокують виїзд і в’їзд в окупованих містах. Це стосується Лисичанська та Рубіжного. "Мужні українські захисники, заради просування , розміновують території від протипіхотних мін власними танками", - написав Гайдай.