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Россияне закрывают города Луганской области на въезд и выезд, - Гайдай

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Украина, Понедельник 16 января 2023 16:00
Россияне закрывают города Луганской области на въезд и выезд, - Гайдай Фото: Россияне закрывают города Луганской области на въезд и выезд (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Колаборанты сбегают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные чуть дальше", - говорится в заявлении.

Гайдай добавил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение. Сами же оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.

"ВСУ продвигаются в сторону Кременной и Сватового. У наших военных есть успех и они его стабильно развивают", - добавил глава области.

Гайдай отметил, что дома в окрестных населенных пунктах, несколько недель назад массово заполнивших российские военные, опустели, потому что всех отправили на фронт. Сейчас туда заселяют новых боевиков.

Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово – Кременная. Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.

Украинские военные продолжают держать оборону в поселке Белогоровка (Луганская область), но как населенного пункта его уже не существует.

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