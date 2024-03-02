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Росіяни закрили диспансери для українців на окупованих територіях, - ЦНС

Україна, Субота 02 березня 2024 19:14
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Росіяни закрили диспансери для українців на окупованих територіях, - ЦНС Фото: росіяни закрили диспансери для українців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують політику обмеження прав українців. Цього разу військові РФ закрили диспансери на для українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт РФ", - повідомили в центрі.

Водночас, за даними ЦНС, при отриманні паспорта Росії окупанти змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт РФ. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.

Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від паспорта.

Крім того, окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

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