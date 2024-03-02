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Россияне закрыли диспансеры для украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Украина, Суббота 02 марта 2024 19:14
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Россияне закрыли диспансеры для украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: россияне закрыли диспансеры для украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне продолжают политику ограничения прав украинцев. На этот раз военные РФ закрыли диспансеры для украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне запретили для украинцев диспансеризацию. Таким образом они побуждают местных жителей получать паспорт РФ", - сообщили в центре.

В то же время, по данным ЦНС, при получении паспорта России оккупанты заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не признается украинским законодательством и не требуется российским.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на оккупированных территориях.

Тем не менее, большое количество украинцев отказываются получать паспорт РФ. Поэтому захватчики могут прибегать к угрозам и шантажу украинцев.

В частности, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали минировать частные земельные участки отказавшихся от паспорта.

Кроме того, оккупанты обостряют гуманитарную ситуацию на захваченных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".

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