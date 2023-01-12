Росіяни захоплюють порожні будинки та використовують українську символіку в окупації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Маляр зазначила, що росіяни продовжують примусово виселяти місцевих жителів з найбільш придатних для проживання приватних осель та розміщують в них своїх військових. При цьому підступи до будинків мінуються.

"Крім того, представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованих територій України до російської адміністративно-правової системи", - йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що зараз окупанти почали замінювати посвідчення водія на російські та видавати номерні знаки російського зразка із цифровим позначенням регіону РФ. Окупанти оголосили, що експлуатувати транспортні засоби, у тому числі й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати. Також росіяни зменшили строки видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях - з 30-ти до 10 днів.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у місті кількість росіян, бурят, осетинів, "кадирівців" перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації.

"Росіяни почепили на КАМАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки", - заявив мер міста.

Також окупанти селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації. Вони перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, а також пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами.

Мер пояснив, що всі жителі чекають на повернення українського прапора. Тому окупанти провокують людей на емоції, щоб виявити та покарати патріотів України.