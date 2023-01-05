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Буряту-мародеру, який потрапив у полон, влаштували очну ставку з мешканцями Чернігівської області

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Чернігів, Четвер 05 січня 2023 10:48
Буряту-мародеру, який потрапив у полон, влаштували очну ставку з мешканцями Чернігівської області Фото: очну ставку окупанту з Бурятії влаштували з мешканцями Чернігівської області (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський військовий з Бурятії, що грабував та знущався з мешканців вже звільненої Чернігівської області, потрапив у полон до українських військових. А ті влаштували йому зустріч з постраждалими від його "обшуків" очі в очі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Очна ставка. Бурята, який навесні минулого року знущався над мешканцями Чернігівщини, привезли на "місця бойової слави", - йдеться в повідомленні.

Судячи з відео, окупант встиг забути, як знущався з мешканців Чернігівської області під час захоплення території регіону.

Але "подвиги" російського військового, що займався знущаннями та мародерством не забули мешканці. Як каже власник одного з "обшуканих" бурятом будинків, він навіть "у шафі з трусами шукав бандерівців".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення.

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