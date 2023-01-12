Россияне захватывают пустые дома и используют украинскую символику в оккупации

Оккупанты и дальше занимаются мародерством и терроризируют мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр отметила, что россияне продолжают принудительно выселять местных жителей из наиболее пригодных для проживания частных домов и размещают в них своих военных. При этом подступы к домам проходят.

"Кроме того, представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему", - говорится в сообщении.

Маляр объяснила, что сейчас оккупанты начали заменять водительские права на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ. Оккупанты объявили, что эксплуатировать транспортные средства, в том числе и личные, без выполнения этих условий будет запрещено, а в случае нарушения их могут изымать. Также россияне уменьшили сроки выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях – с 30 до 10 дней.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе количество россиян, бурят, осетин, "кадыровцев" превысило количество местных жителей, которые вынуждены оставаться в оккупации.

"Россияне повесили на КАМАЗы украинский флаг и отправились севернее Мелитополя в сторону Васильевки", - заявил мэр города.

Также оккупанты селятся по соседству с гражданскими в жилье людей, выехавших из оккупации. Они переодеваются в гражданские и подслушивают разговоры на улицах, а также пересели с грузовиков на легковые авто с украинскими номерами.

Мэр пояснил, что все жители ждут возвращения украинского флага. Поэтому оккупанты провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины.