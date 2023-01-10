У Маріуполі окупанти почали видавати ордери на майно евакуйованих мешканців
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області видають ордери на майно мешканців, які перебувають в евакуації. Відбувається так звана "націоналізація" квартир маріупольців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телеканалу Freedom.
"Те, що почалося з жовтня, постановка на облік квартир, власники яких не з'явилися в так звану "ДНР" для переоформлення, тобто це всі ті, хто перебуває фактично в евакуації, вони визнані безгосподарними, відійшли у "власність" так званої "ДНР". І зараз на них масово видаються ордери", - повідомив він.
За словами радника мера, таким шляхом окупаційна "влада" намагається вирішити питання з переселенням мешканців з тих будинків, які вщент зруйновані. Але фактично це є мародерство на рівні держави, тобто РФ.
"Те, про що ми попереджали, що воно буде, і воно відбулося. Безумовно, наслідки цього будуть катастрофічні в усіх відношеннях. Але факт є фактом", - підкреслив Андрющенко.
Проте радник запевнив, що після деокупації всі власники повернуть своє майно.
"Усі ці угоди є нікчемними. Ці папірці у вигляді ордерів взагалі, в принципі, всі папірці, видані на території Маріуполя в період окупації, не мають абсолютно жодної юридичної сили. Тому, з одного боку, ми звертаємося до наших маріупольців, які перебувають в окупації, що якщо так уже трапилося і їх заселяють у квартиру інших маріупольців, то вони мають ставитися до цієї нерухомості з повагою та розумінням, що після деокупації повернуться власники, щоб їм було не соромно дивитися в очі своїм сусідам та землякам. З іншого боку, ми так само пояснюємо нашим маріупольцям в евакуації, що немає сенсу повертатися в місто, це дорога в холодомор, в один кінець", - наголошує Андрющенко.
Він наголосив, що не варто переживати та піддаватися впливу російської пропаганди, бо право української власності захищене українськими законами, міжнародним правом.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали глобальну кампанію з примусової видачі російських паспортів.
Нагадаємо, раніше Андрющенко заявляв, що росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, щоб вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.
Також повідомлялося, що окупанти почали вивозити з Маріуполя не лише зерно та метали, а й будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.
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