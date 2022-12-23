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"Фірмовий хід росіян". Резніков про мародерства в Каховському районі

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 13:06
"Фірмовий хід росіян". Резніков про мародерства в Каховському районі Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Каховському районі (Херсонська область) окупанти вчиняють масові мародерства. Що є "фірмовим ходом" російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Російські окупанти займаються масовим мародерством в Каховському районі Херсонської області. Мародерство - це фірмовий хід російської армії, куди б вони не йшли. Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного/приватного майна", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли про масові мародерства російських військ в Каховці. Окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди місцевих жителів.

Додамо, нещодавно стало відомо про те, що Російська Федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України.

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Херсонська область Олексій Резніков
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