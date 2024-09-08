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Росіяни захопили Синьківку в Харківській області і просунулися ще на трьох напрямках: карти ISW

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Росіяни захопили село Синьківка в ході наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах в дельті Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операції ЗСУ в Росії

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Операція №2 - Луганська область

Операція №3 - Донецька область

"Південна вісь"

Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російської армії біля Покровська останніми днями зупинилося.

7 вересня Forbes написало, що Сили оборони України проводять контратакуючі дії біля Покровська. Підкріплення могло допомогти ЗСУ змінити тенденцію щодо наближення ворога до міста.

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Війна Росії проти України