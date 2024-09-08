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Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Операция №2 - Луганская область

Операция №3 - Донецкая область

"Южная ось"

Напомним, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российской армии возле Покровска в последние дни остановилось.

7 сентября Forbes написало, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.

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Война России против Украины