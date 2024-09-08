Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Напомним, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российской армии возле Покровска в последние дни остановилось.
7 сентября Forbes написало, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.
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