Росіяни захопили Синьківку в Харківській області і просунулися ще на трьох напрямках: карти ISW

Росіяни захопили село Синьківка в ході наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах в дельті Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операції ЗСУ в Росії

Російські сили нещодавно відновили позиції на південний схід від Коренево та в північному Черкаському Поріччі (на північний схід від Суджі). Українські сили просунулися до позицій на південь від Хитрівки (на північ від Суджі).

У країнці продовжували атакувати:

на південний захід від Коренево поблизу Снагоста, Вишневки та Комарівки;

біля Коренево;

на схід від Коренево біля Ольговки і Матвіївки;

на північ від Суджі біля Мар'ївки та Погребків;

на північний схід від Суджі біля Мартинівки;

на південний схід від Суджі в районі Борків.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

7 вересня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили провели механізований штурм з напрямку Липців і контратакували в районі Глибокого. Український Генштаб повідомив, що 6 і 7 вересня російські війська продовжували штурм поблизу Липців і Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Кадри з геолокацією, опубліковані 6 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південну Синьківку (на північний схід від Куп’янська) і захопили населений пункт.

Російські війська 6-7 вересня продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, Глушківки, Берестового і в напрямку Лозової;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Чернещини, Новоєгорівки, Дружелюбівки;

на північний захід від Кремінної поблизу Невського і Макіївки;

на захід від Кремінної біля Торського і Тернів;

на південний захід від Кремінної біля Діброви .

Операція №3 - Донецька область

6 і 7 вересня російські війська продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

7 вересня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Українські війська нещодавно здійснили контратаку на північному заході Нью-Йорка. К адри з геолокацією, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили нещодавно контратакували на північному заході Нью-Йорка та утримують позиції в населеному пункті.

Російські війська нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська і продовжили наступальні дії в цьому районі 7 вересня.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 7 вересня, видно, як російські військовослужбовці нападають на групу українських військовослужбовців на бронетехніці в центрі Гродівки (на схід від Покровська), вказуючи на те, що війська РФ просунулися в центральну частину селища.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 вересня, показують, що російські війська, які діють на південний схід від Покровська, нещодавно трохи просунулися в північно-західній і західній Михайлівці, на південь від Михайлівки та на південь від Новогродівки.

Російські війська також продовжували наступ на схід від Покровська біля Воздвиженки, Зеленого Поля та Миролюбівки; на південний схід від Покровська на Новотроїцьке та в районі Селидового, Михайлівки, Желанного Першого, Галицинівки.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Донецька.

Кадри з геолокацією, опубліковані 6 вересня, показують, що російські сили просунулися в межах північної Красногорівки та далі на північ від населеного пункту.

Російські війська 7 вересня продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

7 вересня російські війська продовжили наступ на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.