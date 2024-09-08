Росіяни захопили Синьківку в Харківській області і просунулися ще на трьох напрямках: карти ISW
Росіяни захопили село Синьківка в ході наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах в дельті Дніпра в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Операції ЗСУ в Росії
Російські сили нещодавно відновили позиції на південний схід від Коренево та в північному Черкаському Поріччі (на північний схід від Суджі). Українські сили просунулися до позицій на південь від Хитрівки (на північ від Суджі).
Українці продовжували атакувати:
- на південний захід від Коренево поблизу Снагоста, Вишневки та Комарівки;
- біля Коренево;
- на схід від Коренево біля Ольговки і Матвіївки;
- на північ від Суджі біля Мар'ївки та Погребків;
- на північний схід від Суджі біля Мартинівки;
- на південний схід від Суджі в районі Борків.
Схід України. Операція №1 - Харківська область
7 вересня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Російський військовий блогер заявив, що українські сили провели механізований штурм з напрямку Липців і контратакували в районі Глибокого. Український Генштаб повідомив, що 6 і 7 вересня російські війська продовжували штурм поблизу Липців і Вовчанська.
Операція №2 - Луганська область
Російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Кадри з геолокацією, опубліковані 6 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південну Синьківку (на північний схід від Куп’янська) і захопили населений пункт.
Російські війська 6-7 вересня продовжували наступальні дії:
- на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;
- на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, Глушківки, Берестового і в напрямку Лозової;
- на захід від Сватового біля Андріївки;
- на південний захід від Сватового біля Чернещини, Новоєгорівки, Дружелюбівки;
- на північний захід від Кремінної поблизу Невського і Макіївки;
- на захід від Кремінної біля Торського і Тернів;
- на південний захід від Кремінної біля Діброви.
Операція №3 - Донецька область
6 і 7 вересня російські війська продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
7 вересня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
Українські війська нещодавно здійснили контратаку на північному заході Нью-Йорка. Кадри з геолокацією, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили нещодавно контратакували на північному заході Нью-Йорка та утримують позиції в населеному пункті.
Російські війська нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська і продовжили наступальні дії в цьому районі 7 вересня.
На кадрах з геолокацією, опублікованих 7 вересня, видно, як російські військовослужбовці нападають на групу українських військовослужбовців на бронетехніці в центрі Гродівки (на схід від Покровська), вказуючи на те, що війська РФ просунулися в центральну частину селища.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 вересня, показують, що російські війська, які діють на південний схід від Покровська, нещодавно трохи просунулися в північно-західній і західній Михайлівці, на південь від Михайлівки та на південь від Новогродівки.
Російські війська також продовжували наступ на схід від Покровська біля Воздвиженки, Зеленого Поля та Миролюбівки; на південний схід від Покровська на Новотроїцьке та в районі Селидового, Михайлівки, Желанного Першого, Галицинівки.
Російські сили нещодавно просунулися на захід від Донецька.
Кадри з геолокацією, опубліковані 6 вересня, показують, що російські сили просунулися в межах північної Красногорівки та далі на північ від населеного пункту.
Російські війська 7 вересня продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
"Південна вісь"
7 вересня російські війська продовжили наступ на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Російські сили нещодавно просунулися на острови в дельті річки Дніпро у Херсонській області. Кадри з геолокацією, опубліковані 4 вересня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на острів на південь від Берегового.
Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російської армії біля Покровська останніми днями зупинилося.
7 вересня Forbes написало, що Сили оборони України проводять контратакуючі дії біля Покровська. Підкріплення могло допомогти ЗСУ змінити тенденцію щодо наближення ворога до міста.
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