ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Воскресенье 08 сентября 2024 04:42
UA EN RU
Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

Российские силы недавно восстановили позиции к юго-востоку от Коренево и в северном Черкасском Поречье (к северо-востоку от Суджи). Украинские силы продвинулись к позициям к югу от Хитровки (к северу от Суджи).

Украинцы продолжали атаковать:

  • юго-западнее Коренево близ Снагоста, Вишневки и Комаровки;
  • возле Коренево;
  • восточнее Коренево возле Ольговки и Матвеевки;
  • к северу от Суджи у Марьевки и Погребков;
  • северо-восточнее Суджи возле Мартыновки;
  • юго-восточнее Суджи в районе Борков.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

7 сентября бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы провели механизированный штурм по направлению к Липцам и контратаковали в районе Глубокого. Украинский Генштаб сообщил, что 6 и 7 сентября российские войска продолжали штурм вблизи Липцев и Волчанска.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южную Синьковку (к северо-востоку от Купянска) и захватили населенный пункт.

Российские войска 6-7 сентября продолжали наступательные действия:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
  • северо-западнее Сватово возле Стельмаховки, Глушковки, Берестового и в направлении Лозовой;
  • к западу от Сватово возле Андреевки;
  • юго-западнее Сватово возле Чернещины, Новоегоровки, Дружелюбовки;
  • северо-западнее Кременной близ Невского и Макеевки;
  • к западу от Кременной возле Торского и Тернов;
  • юго-западнее Кременной возле Дибровы .

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

6 и 7 сентября российские войска продолжали наступление восточнее Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

7 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Украинские войска недавно совершили контратаку на северо-западе Нью-Йорка. Кадры с геолокацией, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы недавно контратаковали на северо-западе Нью-Йорка и удерживают позиции в населенном пункте.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска и продолжили наступательные действия в этом районе 7 сентября.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 7 сентября, видно, как российские военнослужащие нападают на группу украинских военнослужащих на бронетехнике в центре Гродовки (восточнее Покровска), указывая на то, что войска РФ продвинулись в центральную часть поселка.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 сентября, показывают, что российские войска, действующие юго-восточнее Покровска, недавно немного продвинулись в северо-западной и западной Михайловке, к югу от Михайловки и к югу от Новогродовки.

Российские войска также продолжали наступление к востоку от Покровска возле Воздвиженки, Зеленого Поля и Миролюбовки; юго-восточнее Покровска на Новотроицкое и в районе Селидово, Михайловки, Желанного Первого, Галицыновки.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Российские силы недавно продвинулись к западу от Донецка.

Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские силы продвинулись в пределах северной Красногоровки и дальше севернее населенного пункта.

Российские войска 7 сентября продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

"Южная ось"

7 сентября российские войска продолжили наступление на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Российские силы недавно продвинулись на острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Кадры с геолокацией , опубликованные 4 сентября, показывают, что российские силы недавно продвинулись на остров к югу от Берегового.

Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Напомним, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российской армии возле Покровска в последние дни остановилось.

7 сентября Forbes написало, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине