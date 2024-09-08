Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW
Россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операции ВСУ в России
Российские силы недавно восстановили позиции к юго-востоку от Коренево и в северном Черкасском Поречье (к северо-востоку от Суджи). Украинские силы продвинулись к позициям к югу от Хитровки (к северу от Суджи).
Украинцы продолжали атаковать:
- юго-западнее Коренево близ Снагоста, Вишневки и Комаровки;
- возле Коренево;
- восточнее Коренево возле Ольговки и Матвеевки;
- к северу от Суджи у Марьевки и Погребков;
- северо-восточнее Суджи возле Мартыновки;
- юго-восточнее Суджи в районе Борков.
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
7 сентября бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российский военный блогер заявил, что украинские силы провели механизированный штурм по направлению к Липцам и контратаковали в районе Глубокого. Украинский Генштаб сообщил, что 6 и 7 сентября российские войска продолжали штурм вблизи Липцев и Волчанска.
Операция №2 - Луганская область
Российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южную Синьковку (к северо-востоку от Купянска) и захватили населенный пункт.
Российские войска 6-7 сентября продолжали наступательные действия:
- северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
- северо-западнее Сватово возле Стельмаховки, Глушковки, Берестового и в направлении Лозовой;
- к западу от Сватово возле Андреевки;
- юго-западнее Сватово возле Чернещины, Новоегоровки, Дружелюбовки;
- северо-западнее Кременной близ Невского и Макеевки;
- к западу от Кременной возле Торского и Тернов;
- юго-западнее Кременной возле Дибровы .
Операция №3 - Донецкая область
6 и 7 сентября российские войска продолжали наступление восточнее Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
7 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Украинские войска недавно совершили контратаку на северо-западе Нью-Йорка. Кадры с геолокацией, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы недавно контратаковали на северо-западе Нью-Йорка и удерживают позиции в населенном пункте.
Российские войска недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска и продолжили наступательные действия в этом районе 7 сентября.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 7 сентября, видно, как российские военнослужащие нападают на группу украинских военнослужащих на бронетехнике в центре Гродовки (восточнее Покровска), указывая на то, что войска РФ продвинулись в центральную часть поселка.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 сентября, показывают, что российские войска, действующие юго-восточнее Покровска, недавно немного продвинулись в северо-западной и западной Михайловке, к югу от Михайловки и к югу от Новогродовки.
Российские войска также продолжали наступление к востоку от Покровска возле Воздвиженки, Зеленого Поля и Миролюбовки; юго-восточнее Покровска на Новотроицкое и в районе Селидово, Михайловки, Желанного Первого, Галицыновки.
Российские силы недавно продвинулись к западу от Донецка.
Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские силы продвинулись в пределах северной Красногоровки и дальше севернее населенного пункта.
Российские войска 7 сентября продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
"Южная ось"
7 сентября российские войска продолжили наступление на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российские силы недавно продвинулись на острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Кадры с геолокацией , опубликованные 4 сентября, показывают, что российские силы недавно продвинулись на остров к югу от Берегового.
Напомним, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российской армии возле Покровска в последние дни остановилось.
7 сентября Forbes написало, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.
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