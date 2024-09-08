Россияне захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях: карты ISW

Россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операции ВСУ в России

Российские силы недавно восстановили позиции к юго-востоку от Коренево и в северном Черкасском Поречье (к северо-востоку от Суджи). Украинские силы продвинулись к позициям к югу от Хитровки (к северу от Суджи).

Украинцы продолжали атаковать:

юго-западнее Коренево близ Снагоста, Вишневки и Комаровки;

возле Коренево;

восточнее Коренево возле Ольговки и Матвеевки;

к северу от Суджи у Марьевки и Погребков;

северо-восточнее Суджи возле Мартыновки;

юго-восточнее Суджи в районе Борков.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

7 сентября бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы провели механизированный штурм по направлению к Липцам и контратаковали в районе Глубокого. Украинский Генштаб сообщил, что 6 и 7 сентября российские войска продолжали штурм вблизи Липцев и Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южную Синьковку (к северо-востоку от Купянска) и захватили населенный пункт.

Российские войска 6-7 сентября продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

северо-западнее Сватово возле Стельмаховки, Глушковки, Берестового и в направлении Лозовой;

к западу от Сватово возле Андреевки;

юго-западнее Сватово возле Чернещины, Новоегоровки, Дружелюбовки;

северо-западнее Кременной близ Невского и Макеевки;

к западу от Кременной возле Торского и Тернов;

юго-западнее Кременной возле Дибровы .

Операция №3 - Донецкая область

6 и 7 сентября российские войска продолжали наступление восточнее Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

7 сентября российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Украинские войска недавно совершили контратаку на северо-западе Нью-Йорка. К адры с геолокацией, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы недавно контратаковали на северо-западе Нью-Йорка и удерживают позиции в населенном пункте.

Российские войска недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска и продолжили наступательные действия в этом районе 7 сентября.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 7 сентября, видно, как российские военнослужащие нападают на группу украинских военнослужащих на бронетехнике в центре Гродовки (восточнее Покровска), указывая на то, что войска РФ продвинулись в центральную часть поселка.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 сентября, показывают, что российские войска, действующие юго-восточнее Покровска, недавно немного продвинулись в северо-западной и западной Михайловке, к югу от Михайловки и к югу от Новогродовки.

Российские войска также продолжали наступление к востоку от Покровска возле Воздвиженки, Зеленого Поля и Миролюбовки; юго-восточнее Покровска на Новотроицкое и в районе Селидово, Михайловки, Желанного Первого, Галицыновки.

Российские силы недавно продвинулись к западу от Донецка.

Кадры с геолокацией, опубликованные 6 сентября, показывают, что российские силы продвинулись в пределах северной Красногоровки и дальше севернее населенного пункта.

Российские войска 7 сентября продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

"Южная ось"

7 сентября российские войска продолжили наступление на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.