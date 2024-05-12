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Росіяни скинули на Вовчанськ та сусідні населені пункти понад 20 КАБів за добу

Вовчанськ, Неділя 12 травня 2024 22:51
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Росіяни скинули на Вовчанськ та сусідні населені пункти понад 20 КАБів за добу Ілюстративне фото: росіяни скидають КАБи на Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за добу використали понад 20 керованих авіаційних бомб для ударів по Вовчанську та сусідніх населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі "Київ24".

"Росіяни активізували обстріли Вовчанської громади. Сьогодні і вчора ворог скинув на місто та навколишні населені пункти 22 керовані авіаційні бомби", - розповів Волошин.

За його словами, росіяни атакують ці населені пункти із реактивних систем залпового вогню, артилерії та дронів.

"Ну і також ворог намагається посіяти паніку серед населення, поширює фейки та недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел", - додав він.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, ситуація в Харківській області останні кілька днів важка. Російські окупанти атакують позиції українських захисників на півночі регіону.

Ворог намагається взяти під свій контроль прикордонні населені пункти та просунутися далі углиб області.

Всі деталі про події в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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