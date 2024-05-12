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Скільки людей залишається у Вовчанську: в ОВА назвали число

Вовчанськ, Неділя 12 травня 2024 16:23
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Скільки людей залишається у Вовчанську: в ОВА назвали число Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У місті Вовчанськ Харківської області, яке знаходиться біля кордону з Росією, досі перебувають до 500 осіб. Їх евакуюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Евакуація цивільного населення не припиняється. За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 осіб. Дані оновлюються", - зазначив голова ОВА.

За його словами, кількість обстрілів прикордонних населених пунктів у Харківській області збільшилась за добу.

"Вовчанськ, Липці та всі пункти північного кордону - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна", - додав він.

Як зазначив Синєгубов, у Липцях та Вовчанську за сьогодні вже двоє постраждалих - жінка 46 років та чоловік 74 років.

Наступ росіян

Зазначимо, кілька днів тому російські окупанти спробували прорвати українську оборону на півночі Харківської області. У цьому брала участь ворожа жива сила та техніка.

Українським захисникам вдалося стримати ворога та не дати йому просунутися. Прикордонні населені пункти зараз у "сірій зоні".

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, українська розвідка знала про плани росіян щодо Харківської області та поінформувала всі необхідні інстанції.

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