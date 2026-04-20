Росіяни "захопили в кредит" село в Харківській області, - ЗСУ

19:38 20.04.2026 Пн
2 хв
План із прихованого наближення до українських оборонних ліній повністю провалився
aimg Анастасія Никончук
Росіяни "захопили в кредит" село в Харківській області, - ЗСУ Фото: російський військовий (GettyImages)

Російські медіаресурси продовжують систематично спотворювати реальну картину бойових дій, використовуючи Харківський напрямок для тиражування неправдивих успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 16 армійського корпусу.

Тактика "в кредит" і реальний стан справ

Як повідомили офіційний в оперативно-тактичного угруповання військ, противник укотре вдався до методу "населений пункт у кредит".

Суть цієї стратегії полягає в передчасному оголошенні контролю над територіями, які фактично залишаються під вогневим або фізичним контролем ЗСУ.

Зокрема, в російському сегменті інтернету активно тиражувалися повідомлення про захоплення селища Зибине Харківської області.

Ця інформація повністю суперечить оперативній обстановці на зазначеній ділянці фронту і є елементом психологічного тиску.

Штурмові спроби 127-го полку

На цьому напрямку зафіксовано активність підрозділів 127-го мотострілецького полку 71-ї мотострілецької дивізії РФ.

Окупанти не полишають спроб розширити так звану зону контролю, організовуючи накати малими групами.

Вороже командування кидає резерви на штурмові дії, сподіваючись закріпитися на нових рубежах, проте українські захисники продовжують утримувати займані позиції, припиняючи будь-які спроби прориву.

Ефективне вогневе ураження та втрати ворога

Завдяки якісній розвідці та вчасному виявленню руху сил противника, штурмові групи були накриті вогнем ще на етапі висування.

План із прихованого наближення до українських оборонних ліній повністю провалився.

За підсумками бойового зіткнення підрозділи РФ зазнали таких втрат:

  • Безповоротні: 8 осіб ліквідовано;
  • Санітарні: 4 окупанти дістали поранення різного ступеня тяжкості;
  • Техніка: знищено одну одиницю легкого транспорту (квадроцикл).

Сили оборони демонструють високий рівень координації, що дає змогу оперативно реагувати на зміни в тактиці ворога.

Незважаючи на інформаційні вкидання, ситуація залишається контрольованою, а єдність різних підрозділів забезпечує надійний захист Харківського напрямку.

Нагадуємо, що в сучасній практиці ведення бойових дій Збройні сили України демонструють стрімке зростання застосування роботизованих комплексів, що дозволяє мінімізувати ризики для особового складу.

Зазначимо, що російські окупаційні підрозділи, як і раніше, не мають можливостей для наближення до адміністративного центру Сумської області, залишаючись на значній відстані від міста

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
