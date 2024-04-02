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Росіяни "загубили" авіабомбу біля вокзалу Рубіжного, - ОВА

Вівторок 02 квітня 2024 10:12
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Росіяни "загубили" авіабомбу біля вокзалу Рубіжного, - ОВА Фото: росіяни "загубили" авіабомбу біля вокзалу Рубіжного (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи "загубили" авіаційну бомбу неподалік залізничного вокзалу тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як розповідає ОВА, наразі про постраждалих внаслідок падіння авіабомби не повідомляють. Вцілілих евакуювали й тримають разом.

"Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей - працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", - додає ОВА.

"Призов" в Луганській області

Терористи розшукують адресно чоловіків на тимчасово окупованій території Луганської області. Зокрема ворог влаштував достатньо заходів, аби змусити з’явитися особисто та уточнити власні персональні дані.

"Тільки на останніх виборів Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) осіб чоловічої статі перераховували щонайменше двічі - під час побудинкових обходів та безпосередньо у дні голосування. Раніше - примусова паспортизація, збір даних в освітніх закладах та на підприємствах, обмеження в отриманні соціальних, адміністративних, медичних послуг", - додає ОВА.

"Позаштатне сходження"

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли російські літаки "гублять" бомби. Наприклад, лише нещодавно, винищувачі терористів впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації.

Також авіація "губила" власні снаряди ще й торік. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Через деякий час в місті знайшли ще декілька снарядів.

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