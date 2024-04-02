Россияне "потеряли" авиабомбу возле вокзала Рубежного, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной военной администрации (ОВА).

Как рассказывает ОВА, пока о пострадавших в результате падения авиабомбы не сообщают. Уцелевших эвакуировали и держат вместе.

"Напомним, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей - работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", - добавляет ОВА.

"Призыв" в Луганской области

Террористы разыскивают адресно мужчин на временно оккупированной территории Луганской области. В частности враг устроил достаточно мероприятий, чтобы заставить появиться лично и уточнить собственные персональные данные.

"Только на последних выборах Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) лиц мужского пола пересчитывали минимум дважды - во время подомовых обходов и непосредственно в дни голосования. Ранее - принудительная паспортизация, сбор данных в образовательных учреждениях и на предприятиях, ограничения в получении социальных, административных, медицинских услуг", - добавляет ОВА.

"Внештатное восхождение"

Следует отметить, что это не первый случай, когда российские самолеты "теряют" бомбы. К примеру, только недавно, истребители террористов уронили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации.

Также авиация "потеряла" собственные снаряды еще и в прошлом году. Тогда же самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу. Через некоторое время в городе нашли еще несколько снарядов.