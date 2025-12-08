Росіяни задіюють резерв, щоб захопити Покровськ і Мирноград, - ДШВ

Для того, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію, росіяни віднедавна залучили оперативний резерв.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер.
Українські підрозділи, які перебувають на цій ділянці фронту, говорили про це ще наприкінці листопада. Приміром, для підкріплення своїх сил військове командування вирішило закинути на Покровськ 76-ту псковську десантно-штурмову дивізію - її фіксували 2022 року в Київській області.
"Росіяни будуть їх залучати, тому що, в принципі, як не крути, вони сточуються. І якби їм було легко захопити Покровськ, вони, я думаю, вже б це зробили. А так, оскільки вони застрягли в міських боях, відповідно видно, що їм не вистачає сил. Це їхній оперативний резерв і вони хочуть його використати", - зазначив Лефтер.
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.
За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.
Водночас вчора військові повідомили, що Сили оборони проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська.