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В окупації загострюється дефіцит ліків, українцям відмовляють в медичній допомозі, - ЦНС

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 15:20
В окупації загострюється дефіцит ліків, українцям відмовляють в медичній допомозі, - ЦНС Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта - відмовляють в медичній допомозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центр національного спротиву".

"Загалом на ТОТ півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги", - пише пресслужба.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:

  • відсутність товарів для дітей;
  • постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;
  • дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації;

Росіяни не можуть зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки заходи щодо оформлення соціальних виплат під виглядом "гуманітарної допомоги" не є шляхом для подолання даної проблеми.

"Окупанти заблокували людям можливість обслуговуватися в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях. Перед тим, як отримати медичну допомогу в лікарнях на ТОТ, люди мають показати російський паспорт, або ж заявку на його отримання", - пише ЦНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ворог зіткнувся з дефіцитом палива та робітничих рук.

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