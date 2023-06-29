Россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, - ЦНС

На временно оккупированной части Луганской области россияне проверяют телефоны местных жителей на наличие диалогов с друзьями и родственниками, проживающими на подконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, захватчики ужесточают репрессивные меры на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области россияне запрещают местным общаться с друзьями и родственниками.

Также российские оккупационные войска активно выселяют местное население из собственных квартир и расселяют там своих военных.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее мы сообщали, что в оккупации гражданские не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи.

Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются: