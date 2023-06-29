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Россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, - ЦНС

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Луганская область, Четверг 29 июня 2023 23:20
Россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, - ЦНС Фото: россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированной части Луганской области россияне проверяют телефоны местных жителей на наличие диалогов с друзьями и родственниками, проживающими на подконтрольных Украине территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, захватчики ужесточают репрессивные меры на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области россияне запрещают местным общаться с друзьями и родственниками.

Также российские оккупационные войска активно выселяют местное население из собственных квартир и расселяют там своих военных.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее мы сообщали, что в оккупации гражданские не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи.

Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются:

  • отсутствие товаров для детей;
  • постоянные перебои в снабжении электроэнергией и природным газом;
  • дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации.

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