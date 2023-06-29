Россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, - ЦНС
На временно оккупированной части Луганской области россияне проверяют телефоны местных жителей на наличие диалогов с друзьями и родственниками, проживающими на подконтрольных Украине территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, захватчики ужесточают репрессивные меры на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области россияне запрещают местным общаться с друзьями и родственниками.
Также российские оккупационные войска активно выселяют местное население из собственных квартир и расселяют там своих военных.
Ситуация на оккупированных территориях
Ранее мы сообщали, что в оккупации гражданские не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи.
Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются:
- отсутствие товаров для детей;
- постоянные перебои в снабжении электроэнергией и природным газом;
- дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации.
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