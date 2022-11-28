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Росіяни заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників: в Генштабі назвали причину

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції. Усе через відмову підписувати контракти з "Росатомом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, російські військові можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС.

Ще в жовтні "Енергоатом" відзначав, що попри тиск з боку окупантів, працівники ЗАЕС відмовляються підписувати контракт з "Росатомом".

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