Россияне запретили вход на ЗАЭС части работников: в Генштабе назвали причину

Россияне запретили части работников Запорожской АЭС входить на территорию станции. Все из-за отказа подписывать контракты с "Росатомом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатомом", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, российские военные могут готовиться к выходу из территории ЗАЭС.

Еще в октябре "Энергоатом" отмечал, что, несмотря на давление со стороны оккупантов, работники ЗАЭС отказываются подписывать контракт с "Росатомом ".

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