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Брехня не працює. Персонал ЗАЕС уникає контрактів з Росатомом, - "Енергоатом"

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Енергодар, П'ятниця 28 жовтня 2022 15:50
Брехня не працює. Персонал ЗАЕС уникає контрактів з Росатомом, - "Енергоатом" Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Працівники Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не підписують контракти з Росатомом, незважаючи на посилений тиск з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

Зокрема, протягом двох тижнів росіяни роблять все, щоб змусити персонал підписати контракти з фейковим підприємством АТ "Екплуатуюча організація "Запорізька АЕС", яка керується Росатомом. Вони вдаються до тиску, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти.

"Однак ця брехня не спрацьовує. Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість з тих, хто це зробив, погодилися під тиском загарбників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 4300 працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію, а більшість тих, хто залишився, має проукраїнську позицію та продовжує максимально відтягувати підписання контрактів.

Проте частина співробітників добровільно погодилася працювати на Росію, зокрема з керівного складу ЗАЕС.

"Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення під повний контроль України", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що Росія планує мобілізувати працівників ЗАЕС, які укладуть контракт з Росатомом.

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