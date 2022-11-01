Росіяни, ймовірно, завезли до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал", - британська розвідка

Британська розвідка публікує супутникові знімки білоруського ародрому Мачулищи, де припарковані два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети "Кинджал".

Там стверджують, що біля літаків зберігався контейнер, який, ймовірно, пов'язаний з балістичними ракетами повітряного базування "Кинджал".

Зазначається, що Росія використовує ці ракети з 2018 року, проте раніше їх не фіксували у Білорусі.

"Росія іноді запускала ці ракети під час війни в Україні, але їх запаси, ймовірно, дуже обмежені", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Крім того, у британській розвідці пояснили, що розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає РФ невелику додаткову перевагу з погляду поразки додаткових цілей на території України.

"Найімовірніше, розгортання здійснювалося для того, щоб дати сигнал Заходу і представити Білорусь як дедалі більш замішану у війні", - вважають у оборонному відомстві Британії.