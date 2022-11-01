UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни, ймовірно, завезли до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал", - британська розвідка

Фото: росіяни, ймовірно, завезли до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Але запаси цих снарядів дуже обмежені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter.

Британська розвідка публікує супутникові знімки білоруського ародрому Мачулищи, де припарковані два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети "Кинджал".

Там стверджують, що біля літаків зберігався контейнер, який, ймовірно, пов'язаний з балістичними ракетами повітряного базування "Кинджал".

Зазначається, що Росія використовує ці ракети з 2018 року, проте раніше їх не фіксували у Білорусі.

"Росія іноді запускала ці ракети під час війни в Україні, але їх запаси, ймовірно, дуже обмежені", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Крім того, у британській розвідці пояснили, що розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає РФ невелику додаткову перевагу з погляду поразки додаткових цілей на території України.

"Найімовірніше, розгортання здійснювалося для того, щоб дати сигнал Заходу і представити Білорусь як дедалі більш замішану у війні", - вважають у оборонному відомстві Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 50-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.

Також у Британії оцінили бойові можливості армії Білорусі. Там вважають, що формування спільних із РФ сил із 85 тисяч осіб малоймовірне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВеликобританіяВійна в Україні