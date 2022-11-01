Росіяни, ймовірно, завезли до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал", - британська розвідка

Російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Але запаси цих снарядів дуже обмежені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter.
Британська розвідка публікує супутникові знімки білоруського ародрому Мачулищи, де припарковані два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети "Кинджал".
Там стверджують, що біля літаків зберігався контейнер, який, ймовірно, пов'язаний з балістичними ракетами повітряного базування "Кинджал".
Зазначається, що Росія використовує ці ракети з 2018 року, проте раніше їх не фіксували у Білорусі.
"Росія іноді запускала ці ракети під час війни в Україні, але їх запаси, ймовірно, дуже обмежені", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Крім того, у британській розвідці пояснили, що розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає РФ невелику додаткову перевагу з погляду поразки додаткових цілей на території України.
"Найімовірніше, розгортання здійснювалося для того, щоб дати сигнал Заходу і представити Білорусь як дедалі більш замішану у війні", - вважають у оборонному відомстві Британії.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 50-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
Також у Британії оцінили бойові можливості армії Білорусі. Там вважають, що формування спільних із РФ сил із 85 тисяч осіб малоймовірне.
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