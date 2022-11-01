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Россияне, вероятно, завезли в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал", - британская разведка

Фото: россияне, вероятно, завезли в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Но запасы этих снарядов очень ограничены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка публикует спутниковые снимки белорусского ародрома Мачулищи, где припаркаваны два исстребителя МиГ-31К, которые способны нести ракеты "Кинжал".

Там утверждают, что возле самолетов хранился контейнер, который, вполне вероятно, связан с баллистическими ракетами воздушного базирирования "Кинжал".

Отмечается, что Россия использует эти ракеты с 2018 года, однако ранее их не фиксировали в Беларуси.

"Россия иногда запускала эти ракеты во время войны в Украине, но их запасы, вероятно, очень ограничены", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в британской разведке объяснили, что размещение "Кинжалов" в Беларуси дает РФ небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.

"Вероятнее всего, развертывание осуществлялось для того, чтобы дать сигнал Западу и представить Беларусь как все более замешанную в войне", - считают в оборонительном ведомстве Британии.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что российских мобилизованных отправляют на фронт без оружия или с автоматами 50-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

Также в Британии оценили боевые возможности армии Беларуси. Там считают, что формирование совместных с РФ сил из 85 тысяч человек маловероятно.

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