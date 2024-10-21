Росіяни, ймовірно, вивісили прапор КНДР під Покровськом: у РНБО назвали мету ворога

Російські окупанти, ймовірно, вивісили прапор Північної Кореї на Покровському напрямку. Так вони хочуть залякати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрія Коваленка у Telegram та журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram .

Прапор КНДР

Сьогодні, 21 жовтня, журналіст Цаплієнко розповів, що російські солдати могли вивісити прапори Росії та КНДР біля тимчасово окупованого села Цукурине Донецької області, яке знаходиться за 20 кілометрів від Покровська.

Реакція Коваленка

Коваленко зазначив, що такі дії ворога є "виключно елементом інформаційних операцій".

"Вони зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використовувати її як пропаганду страху проти України. Будуть лякати максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії брехнею про сотні тисяч", - додав він.

Він зазначив, що північнокорейських військових справді готують для війни проти України, але не в таких масштабах, як повідомляють вороги.

"Тому й будуть історії про прапори, незалежно від того, чи їх вивісили десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу", - додав Коваленко.