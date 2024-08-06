Росіяни, ймовірно, атакували Київ ракетами з КНДР, одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ

За даними видання, під час сьогоднішньої атаки по Києву, ворог знову використав балістичні ракети з КНДР - KN-23.

Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки. Вперше це помітили під час атаки 31 липня, тоді ракета впала у ліс під Білою Церквою.

Цього ж разу одна з ракет KN-23 впала на околиці Броварів. Момент її падіння був знятий на відео та вже широко розповсюджений у мережі.

Ворожа ракета впала у лісі поряд із трасою і це навряд було ціллю удару. Зазначимо, що місце падіння знаходилось за 20 км від центру Києва.

Про те, що дана ракета саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Defense Express отримали фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР.