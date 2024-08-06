UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни, ймовірно, атакували Київ ракетами з КНДР, одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ

Фото: північнокорейська ракета KN-23 розвалилась в повітрі (з відкритих джерел)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація продовжує направляти по українських містах північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сьогодні вночі над Броварами просто в повітря розсипалась ракета, яка мала маркування характерне для ракет з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними видання, під час сьогоднішньої атаки по Києву, ворог знову використав балістичні ракети з КНДР - KN-23.

Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки. Вперше це помітили під час атаки 31 липня, тоді ракета впала у ліс під Білою Церквою.

Цього ж разу одна з ракет KN-23 впала на околиці Броварів. Момент її падіння був знятий на відео та вже широко розповсюджений у мережі.

Ворожа ракета впала у лісі поряд із трасою і це навряд було ціллю удару. Зазначимо, що місце падіння знаходилось за 20 км від центру Києва.

Про те, що дана ракета саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Defense Express отримали фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР.

Нагадаємо, що у матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, що відомо про ці снаряди та яку загрозу вони несуть.

Ми повідомляли, що сьогодні вночі ворог знову здійснив комбіновану атаку на Україну. Зокрема ворог запустив ударні дрони в напрямку Києва.

Крім того, окупанти застосували під час атаки ракети Х-59 та балістичне озброєння "Іскандер-М" або "KN-23".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти