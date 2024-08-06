Росіяни, ймовірно, атакували Київ ракетами з КНДР, одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ

Російська Федерація продовжує направляти по українських містах північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сьогодні вночі над Броварами просто в повітря розсипалась ракета, яка мала маркування характерне для ракет з КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
За даними видання, під час сьогоднішньої атаки по Києву, ворог знову використав балістичні ракети з КНДР - KN-23.
Північнокорейські ракети вже не вперше розсипаються просто у повітрі під час атаки. Вперше це помітили під час атаки 31 липня, тоді ракета впала у ліс під Білою Церквою.
Цього ж разу одна з ракет KN-23 впала на околиці Броварів. Момент її падіння був знятий на відео та вже широко розповсюджений у мережі.
Ворожа ракета впала у лісі поряд із трасою і це навряд було ціллю удару. Зазначимо, що місце падіння знаходилось за 20 км від центру Києва.
Про те, що дана ракета саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Defense Express отримали фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР.
Нагадаємо, що у матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, що відомо про ці снаряди та яку загрозу вони несуть.
Ми повідомляли, що сьогодні вночі ворог знову здійснив комбіновану атаку на Україну. Зокрема ворог запустив ударні дрони в напрямку Києва.
Крім того, окупанти застосували під час атаки ракети Х-59 та балістичне озброєння "Іскандер-М" або "KN-23".
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