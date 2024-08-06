Россияне, вероятно, атаковали Киев ракетами из КНДР, одна из них развалилась в воздухе, - СМИ

По данным издания, во время сегодняшней атаки по Киеву, враг снова использовал баллистические ракеты из КНДР - KN-23.

Северокорейские ракеты уже не впервые рассыпаются прямо в воздухе во время атаки. Впервые это заметили во время атаки 31 июля, тогда ракета упала в лес под Белой Церковью.

На этот же раз одна из ракет KN-23 упала на окраине Броваров. Момент ее падения был снят на видео и уже широко распространен в сети.

Вражеская ракета упала в лесу рядом с трассой и это вряд ли было целью удара. Отметим, что место падения находилось в 20 км от центра Киева.

О том, что данная ракета именно KN-23 стало известно благодаря найденным остаткам. Defense Express получили фото обломков с характерной маркировкой для ракет из КНДР.