Росіяни взяли в полон і утримують іспанського волонтера у СІЗО Сімферополя, - Лубінець

За його даними, чоловік понад вісім років проживав в Україні та допомагав її громадянам. Про його зникнення стало відомо 19 березня 2022 року.

"У жовтні 2022 року правозахисникам стало відомо, що Маріо тримають у СІЗО Сімферополя, проте офіційне підтвердження з’явилося лише зараз від воєнної прокуратури Чорноморського флоту РФ, яка вказує на нібито його "причетність до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці Росії"", - пише Лубінець.

Повідомляється, що іспанця можуть тримати в сімферопольському СІЗО. Його колишній співкамерник розповів, що 75-річний Маріо піддається тортурам з боку російських силовиків: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони.

Омбудсмен зауважив, що до чоловіка досі не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар’яно Гарсіа Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер.

Фото: волонтер Мар'яно Гарсіа Калатаюда (t.me/dmytro_lubinetzs)