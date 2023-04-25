RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне взяли в плен и удерживают испанского волонтера в СИЗО Симферополя, - Лубинец

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты захватили в плен и незаконно удерживают испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его данным, мужчина более восьми лет проживал в Украине и помогал гражданам. О его исчезновении стало известно 19 марта 2022 года.

"В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что Марио держат в СИЗО Симферополя, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота РФ, указывающей на якобы его "причастность к действиям, направленным на причинение вреда безопасности России"", – пишет Лубинец.

Сообщается, что испанца могут содержать в симферопольском СИЗО. Его бывший сокамерник рассказал, что 75-летний Марио подвергается пыткам со стороны российских силовиков: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны.

Омбудсмен отметил, что к мужу до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании Марьяно Гарсиа Калатаюда, ни адвоката, имеющего на это ордер.

Фото: волонтер Марьяно Гарсиа Калатаюда (t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, недавно в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного , где оккупанты обезглавляют пленника.

СБУ началарасследование жестоко убийства украинца, а Минобороны заявило, что личность казненного пленника устанавливают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныволонтери