Росіяни вже кидають резерви на Покровськ, а до Мирнограду є захисні коридори, - ЗСУ

"У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників. Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа", - розповіли оборонці.

Окупанти намагаються проникнути до південної частини міста, використовуючи погодні умови. Водночас бійці ЗСУ не дають ворогу просунутися на північ.

"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі - кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви", - зазначили оборонці.

Крім того, ворог намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом. Росіяни прагнуть зайти в Мирноград, проте Сили оборони зривають наступальні плани ворога, знищуючи його разом з технікою.

"Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація", - розповіли оборонці.

На тих ділянках, де сухопутна логістика є небезпечною, українські захисники використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси. Ці комплекси також задіюються для забезпечення позицій всім необхідним та евакуації поранених.

Оборонці наголосили, що оточення українських військ немає, а логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.

Зазначимо, зараз у соцмережах розповсюджується інформація про те, що до оточення українських захисників в Мирнограді нібито залишилось 1,5 км, однак там багатокілометрова "сіра зона".