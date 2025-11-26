Россияне уже бросают резервы на Покровск, а к Мирнограду есть защитные коридоры, - ВСУ

"В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения российских захватчиков. Идут бои в городе, также оккупанты забрасывают немногочисленные группы в центральную часть Покровска, задача которых - создать картинку для пропагандистских медиа", - рассказали защитники.

Оккупанты пытаются проникнуть в южную часть города, используя погодные условия. В то же время бойцы ВСУ не дают врагу продвинуться на север.

"Захватчики планировали захватить Покровск до сентября. Сейчас - конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенных боев враг несет огромные потери и уже вынужден задействовать резервы", - отметили защитники.

Кроме того, враг пытается перерезать логистику между Покровском и Мирноградом. Россияне стремятся зайти в Мирноград, однако Силы обороны срывают наступательные планы врага, уничтожая его вместе с техникой.

"Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО. По этим же коридорам осуществляется эвакуация", - рассказали защитники.

На тех участках, где сухопутная логистика опасна, украинские защитники используют тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы. Эти комплексы также задействуются для обеспечения позиций всем необходимым и эвакуации раненых.

Защитники отметили, что окружения украинских войск нет, а логистика, хотя и затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.

Отметим, сейчас в соцсетях распространяется информация о том, что до окружения украинских защитников в Мирнограде якобы осталось 1,5 км, однако там многокилометровая "серая зона".