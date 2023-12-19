Росіяни вже 20 днів не виводять ракетоносії на бойове чергування, - Гуменюк

Востаннє ракетоносії виходили на бойове чергування 29 листопада. З того часу їх не спостерігалося.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

"Російські ракетоносії вже три тижні не виходили на бойове чергування. Востаннє ми спостерігали їх на бойовому чергуванні 29 листопада", - заявила Гуменюк.

При цьому вона додала, що російські ракетоносії у бойовій готовності і ворог може їх застосувати будь-якої миті.

"Тому втрачати пильність не варто", - сказала речник.

Атаки російських військ по Україні

Російські війська 18 грудня атакували Україну п'ятьма ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО повідомили про ліквідацію всіх БПЛА в межах чотирьох областей.

Також вночі 17 грудня українські військові повідомили про ракетну загрозу та проліт безпілотників. У деяких регіонах України оголошували повітряну тривогу. Вибухи чули мешканці Кропивницького.

Вибухи тієї ж ночі були і в Одесі. Українські захисники повідомляли про загрозу застосування безпілотників на Одещині. Внаслідок вибуху загинув чоловік.

16 грудня відбулася одна з масованих атак дронів по Україні . Окупанти випустили по Україні 31 безпілотник із трьох різних напрямків.