Росіяни вже 20 днів не виводять ракетоносії на бойове чергування, - Гуменюк
Востаннє ракетоносії виходили на бойове чергування 29 листопада. З того часу їх не спостерігалося.
Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.
"Російські ракетоносії вже три тижні не виходили на бойове чергування. Востаннє ми спостерігали їх на бойовому чергуванні 29 листопада", - заявила Гуменюк.
При цьому вона додала, що російські ракетоносії у бойовій готовності і ворог може їх застосувати будь-якої миті.
"Тому втрачати пильність не варто", - сказала речник.
Атаки російських військ по Україні
Російські війська 18 грудня атакували Україну п'ятьма ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО повідомили про ліквідацію всіх БПЛА в межах чотирьох областей.
Також вночі 17 грудня українські військові повідомили про ракетну загрозу та проліт безпілотників. У деяких регіонах України оголошували повітряну тривогу. Вибухи чули мешканці Кропивницького.
Вибухи тієї ж ночі були і в Одесі. Українські захисники повідомляли про загрозу застосування безпілотників на Одещині. Внаслідок вибуху загинув чоловік.
16 грудня відбулася одна з масованих атак дронів по Україні . Окупанти випустили по Україні 31 безпілотник із трьох різних напрямків.
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