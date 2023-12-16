В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги сьогодні ввечері 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" у Telegram .

"В Одесі чути вибухи. Є перші збиття над морем", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Одеської області. У відомстві повідомляли про проліт "шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку міст Чорноморськ та Одеса.

Також сьогодні ввечері, 16 грудня звуки вибухів лунали в Кропивницькому. Військові повідомляли про проліт керованої авіаційної ракети в напрямок міста.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах атакувати Україну.

Зокрема, остання така атака відбулася вночі, 16 грудня. Загарбники випустили по нашій державі 31 безпілотник.

Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил, загалом вдалося знищити 30 ворожих цілей.