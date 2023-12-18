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РФ вночі атакувала Україну "шахедами", ППО знищила всі цілі

Україна, Понеділок 18 грудня 2023 07:10
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РФ вночі атакувала Україну "шахедами", ППО знищила всі цілі Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 18 грудня. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Військові РФ випустили по Україна 5 БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Усі дрони було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зазначається, що ворожі цілі ліквідували в межах чотирьох областей: Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької.

Атака по Україні вночі 17 грудня

У низці областей України сьогодні вночі, 17 грудня оглошували повітряну тривогу. Військові попереджели про проліт безпілотників та ракетну загрозу.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт керованої авіаційної ракети у напрямку Кропивницького. У місті лунали звуки вибухів.

Також вибухи чули в Одесі. Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що один із ворожих дронів впав у житловому кварталі і через вибух загинув чоловік.

Силам ППО тієї ночі вдалося збити 20 ударних безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59.

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Війна Росії проти України атака дронів ПВО
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