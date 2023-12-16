У Кропивницькому пролунали звуки вибухів

У Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів сьогодні ввечері 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини чи наслідки вибухів поки що не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт керованої авіаційної ракети у напрямку Кривого Рогу, яка згодом змінила напрямок на Кропивницький.

Наразі у низці областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Російські обстріли України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, ворог накопичує ракети для повторення масованих ударів, втім масштаби будуть меншими.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, згідно з даними ГУР, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет - по кілька сотень кожного типу.