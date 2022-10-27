В Енергодарі окупанти запровадили "сухий закон" для російських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на INFORM.ZP.UA .

Повідомляється, що для мешканців Енергодару реалізація алкоголю дозволена з 10:00 до 19:00. Російським військовим взагалі не дозволяється купувати міцний алкоголь у магазинах міста.

За недотримання розпорядження торгові заклади можуть бути оштрафовані на 10-30 тис. рублів.

За словами представника російської псевдо-влади Олександра Волги, ця міра прийнята відповідно до рішення адміністрації та військової комендатури на підставі федерального конституційного закону "Про військове становище".