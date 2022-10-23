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Стали заручниками терористів. Росіяни не повертають дітей з "відпочинку" в РФ до Енергодара

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 12:12
Стали заручниками терористів. Росіяни не повертають дітей з "відпочинку" в РФ до Енергодара Ілюстративне фото: росіяни не повертають дітей з "відпочинку" в РФ до Енергодара (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Енергодарі батькам, які відправили свої дітей на "відпочинок" до Росії, повідомляють, що вони затримуються на невизначених термін та будуть ходити у російські школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

Він зазначив, що деякі батькі, які попри повномасштабну війну відправили своїх дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю Росії, вже почали отримувати тривожні повідомлення.

"Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - написав Орлов.

За його словами, діти фактично стали заручниками терористів.

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.

Нещодавно повідомлялося, що росіяни викрали вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

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