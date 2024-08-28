Росіяни ввели обмеження на в'їзд до міста під Курськом, де розташована АЕС

За його словами, таке рішення пов'язане із тим, що нібито Збройні сили України прагнуть проникнути в місто.

Однак безпосередньо мешканцям міста дозволено вільно в'їжджати до Курчатова. А от тих, у кого відсутня реєстрація у місті, будуть пропускати виключно за тимчасовими перепустками. Їх видаватимуть в адміністраціях міста Курчатова та Курчатівського району.

"Крім того, всі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 щодо пропускного режиму мають звернутися до керівництва своєї компанії", - повідомив посадовець.