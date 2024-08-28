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Россияне ввели ограничения на въезд в город под Курском, где расположена АЭС

Фото: россияне ограничили въезд в город под Курском, где расположена АЭС (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

Российские власти ограничили въезд в город Курчатов в Курской области. Там расположена Курская АЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, такое решение связано с тем, что якобы Вооруженные силы Украины стремятся проникнуть в город.

Однако непосредственно жителям города разрешено свободно въезжать в Курчатов. А вот тех, у кого отсутствует регистрация в городе, будут пропускать исключительно по временным пропускам. Их будут выдавать в администрациях города Курчатово и Курчатовского района.

"Кроме того, все сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 по пропускному режиму должны обратиться к руководству своей компании", - сообщил чиновник.

 

Ситуация в Курской области

С 6 августа Украина ведет операцию в Курской области, в ходе которой россияне теряют контроль над территориями. Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, под контролем ВСУ уже 100 населенных пунктов и около 1300 квадратных километров в Курской области.

По его словам, россияне перебросили из Украины в Курскую область около 30 тысяч солдат.

На днях генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. После визита он заявил, что там серьезная ситуация.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что Российская Федерация может готовить ядерную провокацию на Курской или Запорожской атомной электростанциях, чтобы обвинить в ней Украину.

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