Росіяни ввечері п'ятниці обстріляли Білозерку. Є загибла та поранені

Ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Попередньо відомо що ворог вдарив по території місцевої лікарні.В результаті в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.
"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
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