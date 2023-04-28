Россияне вечером пятницы обстреляли Белозерку. Есть погибшие и раненые

Вечером пятницы, 28 апреля, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, три получили ранения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Предварительно известно, что враг ударил по территории местной больницы. В результате в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары.
"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", - сказано в сообщении.
Напомним, что российские кафиры нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что за прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
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