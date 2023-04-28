Россияне вечером пятницы обстреляли Белозерку. Есть погибшие и раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Предварительно известно, что враг ударил по территории местной больницы. В результате в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов возникли пожары.

"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали", - сказано в сообщении.